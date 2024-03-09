- Çevre

Ankara'ya kar yağdı

Ankara'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yer yer tipiye neden oldu.

Ankara'ya kar yağdı
Ankara'ya kar yağdı
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Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının şehrin yüksek kesimlerinde yer yer sıfırın altına düştüğü görülürken, yağış bazı bölgelerde tipiye neden oldu. Ekiplerin hazır beklediği başkentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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09 Mar 2024 - 06:44 DHA Ankara- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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