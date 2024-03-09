Ankara'ya kar yağdı

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının şehrin yüksek kesimlerinde yer yer sıfırın altına düştüğü görülürken, yağış bazı bölgelerde tipiye neden oldu. Ekiplerin hazır beklediği başkentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.