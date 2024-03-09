Bireyselliğin ve özgünlüğün giderek öne çıktığı günümüzde insanların birçoğu, yaşam alanlarını dekore ederken de benzer bir bakış açısını benimsiyor ve kendilerine en uygun, hatta kişiselleştirilmiş ürünlere yöneliyor. Ev tekstili pazarının da büyümesini tetikleyen bu durum, müşterilerine hem sürdürülebilir hem de özel tasarımlar sunan markaların tercih edilmesine kapı aralıyor. Global Information Research’ün paylaştığı veriler, ev tekstili sektörünün 2024 itibarıyla 125,74 milyar dolara ulaşacağına işaret ederken, her ölçekten ev tekstili markasının ürün nitelikleri ve müşteri memnuniyeti kapsamında paydaşlarıyla yoğun bir şekilde rekabet ettiğini gösteriyor. Tüketicilerin ev tekstilinde hangi ürünlere daha çok ilgi duyduğunu açıklayan Levanzo Genel Müdür Yurdal Ercan, 2024 trendlerini paylaşırken kendi koleksiyonlarına dair de bilgi verdi.

Yurdal Ercan, “2024’e ait koleksiyonlarımızda müşteri talepleri doğrultusunda seçtiğimiz özel işlenmiş teknik kumaşlar kullandık. Görsel bir şölen sunmanın yanı sıra, doğa dostu materyalleri değerlendirdik. Ürün yelpazemizde anti-alerjik ürünlerimiz ve ütü istemeyen kumaşlar en çok tercih edilenler arasında yer alıyor” dedi.

“Anti-alerjik ürünler toz, kir ve bakterileri uzak tutuyor”

Hassas cilt yapısına sahip ya da sağlığına özen gösterenlerin son dönemde anti-alerjik ürünleri tercih ettiğini belirten Levanzo Genel Müdür Yurdal Ercan, “2024 ev tekstili kreasyonumuzda yorgan, yastık ve alez gibi doğrudan cilde temas eden ürünlerde anti-alerjik üretime ağırlık verdik. Üretimde kullanılan bileşenler sayesinde, ürünlerimiz tozu, kiri veya alerjiye sebep olabilecek bakterileri yüzeyine çekmiyor. Özel dokusuyla ev tozu akarını (mite) bünyesinde tutuyor” ifadelerini kullandı.

“Ütü istemeyen ürünler, günlük hayatı kolaylaştırıyor”

Büyük boyutları sebebiyle ev tekstili ürünlerini ütülemenin zaman aldığını belirten Yurdal Ercan, “Kullanıcılarımıza hem zaman kazandırmak hem de işlerini kolaylaştırmak için teknik kumaşlar sunuyoruz. Kumaşlarımızın önce %100 pamuklu olarak üretimi yapılıyor. Ardından, özel tekniklerle boyanarak doğal kırışık bir görünüm elde ediyoruz. Çabuk kuruyan ve ütü gerektirmeyen kumaşlardan hazırlanan ürünleri ve üretim yöntemlerini, Ar-Ge çalışmalarımızla her geçen gün daha da geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“2024’te ev tekstili trendi çağdaş atmosfer sunan renk tonları”

2024’ün ev tekstili trendlerinde modern ve yenilikçi bir yaklaşımın öne çıktığını vurgulayan Levanzo Genel Müdür Yurdal Ercan, “Bu yılın trend renkleri arasında çağdaş bir atmosfer sunan tonlar öne çıkıyor. Soft yeşili, bronze kiremiti ve şeftali somonu gibi renkler daha çok tercih ediliyor. Desenlerde ise geometrik formlar, sanat esintili grafikler ve deneysel dokular dikkat çekiyor. Ayrıca, sürdürülebilir materyaller ve yenilikçi üretim teknikleriyle tasarlanan ürünler de büyük ilgi görüyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de sürdürülebilirlik kritik bir önem taşıyor. Biz de doğa dostu üretim konusunda hassas davranıyoruz. %100 biyolojik pamuk üretiminde, suni gübre ya da tarım ilacı kullanılmamasına özen gösteriyoruz. Üretimde su tasarrufu yaparken, iklim ve ekosistemimizi de koruyoruz. Çevre dostu ürünlerimizle insan sağlığını da önceliklendiriyoruz.”