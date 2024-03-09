Tramvaya çarpan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında T1 Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın, Laleli- İstanbul Üniversite durağı ile Beyazıt-Kapalıçarşı durağı arasında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, motosikletiyle raylar üzerinde ilerlediği sırada aynı yönde seyreden tramvayı sollamaya çalışırken çarparak altında kaldı. Kazayı gören vatandalar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tramvay altına sıkışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, sürücüye ambulans içerisinde kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Ağrı yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğünü öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza nedeni ile T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Laleli ile Beyazıt arasındaki seferleri bir süre durdurulurken çalışmalarının ardından seferler tekrardan normale döndü.