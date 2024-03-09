Calvin Klein İlkbahar 2024 Jeans koleksiyonunu tanıttı

Yeni Calvin Klein Jeans koleksiyonu, gardıropların vazgeçilmez parçalarını markanın sade, şık ve minimal tasarım kodlarıyla zenginleştiriyor. 90'lar Straight Fit Jean pantolon özgün denim silüetine nostaljik bir yorum getirirken, Oversize Monogram Tişört ise ikonik Calvin Klein monogramının farklı bir tonuyla bu vazgeçilmez parçayı bir üst seviyeye taşıyor. Koleksiyon, yeni denim tasarımlarından gösterişli gündelik parçalara kadar uzanan ikonik ürün yelpazesine benzersiz bir tarz getirerek, özgünlüğe dikkat çekiyor.

İlkbahar 2024 kampanyası, herkesi Calvin Klein dünyasını keşfetmeye davet ediyor. Koleksiyonu tanıtan her bir yeteneğin bireyselliğini ve özgüvenini öne çıkaran kampanyada, hayatın her anına eşlik edecek Calvin Klein parçaları yer alıyor.

Kampanya Bilgileri:

Yönetmen ve fotoğrafçı: Mert Alaş

Stilist: Emmanuelle Alt