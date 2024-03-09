Toksik ilişkiler kişileri ruhsal ve fiziksel anlamda olumsuz etkilemektedir. Bu tarz ilişkilerin içerisinde manipülasyon, kontrol etme, yalan söyleme, hakaret etme ve şiddet gibi unsurların bir kısmı veya tamamı yer alabilmektedir. Toksik bir ilişki içerisinde olan birey özgüvenini ve benlik saygısını kaybedebilir, başlıca anksiyete ve depresyon olmak üzere birçok farklı ruhsal sorunlar yaşayabilir.

Peki toksik bir ilişki de olduğumuzu nasıl anlayabiliriz ?

İlişkinizde günden güne kendinizi mutsuz hissediyorsanız, partneriniz ile sürekli kavga halindeyseniz, partneriniz ile iletişim kurmakta, sohbet etmekte problemler yaşıyorsanız, ilişkinizde sürekli eleştiriliyor, aşağılanıyor ve küçümseniyorsanız, manipülasyonlara maruz kalıyor ve sıklıkla partnerinizden yalan söylemler duyuyorsanız, kıskançlık gündemi hiç bitmiyorsa, son olarak ise fiziksel veya duygusal bir şiddete maruz kalıyorsanız toksik bir ilişki içerisinde olduğunuz düşünülebilir. Burada sıralanmış olan maddelerin hiçbirisi sağlıklı bir ilişki içerisinde düşünülemez, her insan değerli ve sevilmeye layıktır. Toksik bir ilişki içerisinde olmak zorunda olmadığınızı unutmamalısınız.

’’Bugünü kötü geçirmenize sebep olan insanların yeri düne aittir. Düne ait olan insanları, bugününüze taşımayın.’’

Toksik bir ilişkiden nasıl kurtulabiliriz?

Öncelikle ilişkinizin artık toksik bir ilişki olduğunu kabul etmelisiniz. Partneriniz ile ilişkinizi bitirme konusunda karar almalı ve kararınızı sürdürmelisiniz. İlişkiyi bitirme kararınızı partneriniz ile paylaştıktan sonra mümkün oldukça ondan uzaklaşmaya çalışın çünkü toksik bir ilişkiden kurtulmak zorlayıcı olabilir. Bu süreçte profesyonel bir destek almaya çalışmalısınız. Sonlandırmış olduğunuz ilişkiyi unutmak için hızla bir ilişkiye başlamayın ve biten ilişkinizden kendinize dersler çıkartın.

Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Toksik bir ilişkinin ardından kendinizi iyi hissetmeniz biraz zaman alacaktır. Kendinize karşı sabırlı olmalı ve sevdiğiniz şeylere zaman ayırmayı mutlaka gerçekleştirmeye gayret gösterin.'' dedi.