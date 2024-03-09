10 gün içerisinde gençlere önemli müjdeler vereceğini söyleyen Murat Kurum, “Gençlerimize çok güzel müjdelerimiz olacak. İstiyoruz ki bu Teknoparkların sayısı hocamın dediği gibi, 3 olsun, 5 olsun, 7 olsun. Diğer üniversitelerimiz yeni Teknoparklar açsın, her biri de kendi alanında kendi meslek dalıyla ilgili profesyoneller yetiştirsin.” dedi.

İstanbul’un teknolojiyi üreten ve dünyaya ithal eden lokomotif bir şehir olması gerektiğini belirten Kurum, gençlerin atacağı adımlara her zaman destek olacaklarını vurguladı. Paylaşımlı ofisler ve yeni iş kurmak isteyen gençlere sermaye desteği verileceğini ifade eden Kurum, “Sizlerin bu işleri yapabilmeniz için biz de 1 Nisan'dan sonra, 39 ilçemizde 100 bin gencimize paylaşımlı ofis açabilecekleri, paylaşımlı ofislerimizi kuracağız. Burada yine 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Kendi işinizi kurabilecek, kendi işinizi yapabileceksiniz.” şeklinde konuştu.

İklim değişikliğine karşı tedbirlerin alınması gerektiğini ve iklim elçileriyle görüşmelerin devam edeceğinin altını çizen Murat Kurum, “İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte artık belki birçok şehir, birçok dünya ülkesi yaşanamaz hale gelecek.” diyerek sözlerini noktaladı.