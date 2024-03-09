Seçil Erzan davası ertelendi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk hallerinin devamına diğer tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrollerinin devamına hükmetti. Müşteki Selçuk İnan'ın beyanının alınması için Gaziantep Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, Denizbank'ın bildirdiği banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine, kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine, Hakan Kıran'ın tanık olarak zorla getirilmesine karar verildi. Bu celse dinlenen müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Nestor Fernando Muslera'nın katılan olarak davaya kabullerine karar veren mahkeme heyeti banka üst düzey çalışanları Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cenk İzgi ve Oğuz Atilla’nın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Heyet, sanık Asiye Öztürk’ün imzasına yönelik ek ATK raporunun alınmasına karar vererek duruşmayı 24 Mayıs’a erteledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.