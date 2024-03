T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2022/277

KARAR NO : 2022/795 Karar

Davacı DUYGU CAN GÜNDOĞAN ve Davalı ABDULLAH GÜNDOĞAN arasında mahkememizde görülen nafaka davasına esas olmak üzere,

Davalı ABDULLAH GÜNDOĞAN' ın yapılan tüm araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni veya iş yeri tespit edilememesi nedeniyle, yapılan yargılama sonucunda verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

DAVACI : DUYGU CAN GÜNDOĞAN - 10465179036Esatoğlu Mah. Başak Sk. No:31 İç Kapı No:4Çankaya/ ANKARA

VEKİLİ : Av. EDA EROL - [16237-32160-17980] UETS

DAVALI : ABDULLAH GÜNDOĞAN -16171048918 Şehitlik Mah. Org İzzettin Çalışlar Cad. No:5 İç Kapı No:10Polatlı/ ANKARA

DAVA : Nafaka (Yoksulluk Nafakası)

DAVA TARİHİ : 27/04/2022

KARAR TARİHİ : 07/11/2022

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 22/11/2022

HÜKÜM:

Davanın KISMEN KABULÜ ile;

1-Dava tarihi olan 27/04/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 1.000 TL yardım nafakasının davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, nafakanın her yıl TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında artırılmasına,

2-Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,

3-Dosyanın adli yardımlı olması sebebiyle alınması gereken 136,56‬ TL peşin harç ile 80,70 TL başvurma harcı, 171,00 TL yargılama gideri toplamı olan 388,26‬ TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanıp takdir edilen 9.200 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, tarafların yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 07/11/2022

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ABDULLAH GÜNDOĞAN - 16171048918 ANKARA ili, HAYMANA ilçesi, BOSTANHÜYÜK mah/köy, 15 Cilt, 34 Aile sıra no, 19 sırada nüfusa kayıtlı, RİFAT ve SANİYE oğlu/kızı, 05/08/1972 doğumlu,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince ilanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır.