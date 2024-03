"Kadına yönelik şiddetle mücadele, siyaset üstü bir meseledir "

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara’da bir otelde ' Türkiye Yüzyılında Başkentin Güçlü Kadınları' programında kadınlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Göktaş, Türkiye’de kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, çalışma hayatında daha etkin yer alabildikleri dönemin AK Parti dönemi olduğunu söyleyerek “son 22 yılda bir asra sığacak eserler tek tek hayata geçirildi, milletimizin hizmetine sunuldu. Her bir yatırımın hayat bulmasında kadınlar çok büyük roller üstlendi. Biz de her daim, ülkemiz ekonomisine katkı sunan kadınların, haklarını koruyan ve refahını artıran bir anlayışla hareket ettik. ‘Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye’ vizyonumuz doğrultusunda kadını hayatın her alanında güçlendirdik, güçlendiriyoruz. Kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi ise önceliklerimiz arasındadır. 2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36’ya ulaştı. Meclisteki kadın milletvekili oranı 2002'de yüzde 4 iken, 2023'te yaklaşık yüzde 20’ye yükseldi. Bu hedefimiz doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya ve özellikle kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLACAĞIZ’

Kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasını önemsediklerini belirten Bakan Göktaş “‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ ile ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ediyoruz. Bu kapsamda bin 12 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk. ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’ ile ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş arasındaki genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz. Mühendis kız öğrencilerimizin, mesleğin önde gelen isimleri haline gelmeleri için ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ni yürütüyoruz. Kadınları hayatın her alanında daha da güçlü kılmak için projelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile 2 iş birliği protokolü imzalamıştık. Bugün, bu protokoller kapsamında, yeni bir proje başlattık. Bu proje, temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini desteklemektir. Böylece, teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek olacağız” dedi.

‘BİZİM İÇİN HER KADIN KIYMETLİ’

Bu protokol kapsamında, kadın ve aile odaklı bilimsel çalışmaları desteklemek üzere TÜBİTAK ile birlikte ortak araştırma projeleri çağrısına yakında çıkacaklarını dile getiren Bakan Göktaş “yine bugün açıkladığımız ‘Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ ile de kadınların değişen işgücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracağız. Kıymetli Kardeşlerim, Kadınları, ekonomik alanda güçlendirirken, bugün küresel bir sorun haline gelen şiddete karşı da mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. ‘Sıfır tolerans’ ilkemizden hiçbir taviz vermeden mücadele politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahibiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, kararlı mücadelemizde bizler için önemli bir yol haritasıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir! Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek hepimizin sorumluluğundadır! İşte AK Parti, kadınları hayatın her alanında güçlü kılacak tüm bu çalışmaları yaparken, hamdolsun kadınlar da her zaman AK Parti’nin yanında oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğu zaman yürüttüğü seçim çalışmalarında en büyük destekçileri kadınlardı. O yıllardan devraldığımız bayrağı şimdi hep birlikte taşıyoruz. Sporcudan sanatçıya, sağlıkçıdan eğitimciye, iş kadınından ev hanımına kadar el birliğiyle ülkemizin güçlü yarınlarını inşa ediyoruz. Bizim için her kadın kıymetli!” diye konuştu.

‘ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI PKK'YLA DEM İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞTIR’

Programa katılan Ankara AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, basın mensuplarının sorularını verdiği yanıtta şöyle dedi:

“DEM Parti Ankara’nın 3 ilçesinde adaylarını geri çektiğini açıkladı. CHP'yle bir ittifak söz konusu İstanbul'daki gibi. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Yani bu çok üzücü Ankara Milli Mücadelemizin merkezi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin başkenti. Binlerce şehidimiz, gazimiz var. Başkentte iş birliği Ankara adına, başkentimiz adına devletimiz adına çok üzücü. Ne diyor Atatürk? Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Önce vatan. Yani birkaç belediye, belediye meclis üyesi almak için şöyle bir pazarlığı yapmak ülke adına, devlet adına, birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz adına çok vahimdir. Dolayısıyla binlerce şehidimiz, iki ayağını veren, PKK saldırılarında iki gözünü veren nice kahraman gazilerimiz var. Bunlara sorduğumuz zaman vatan sağ olsun diyorlar. Dolayısıyla sadece üç ilçe değil, Ankara'nın tamamında bir iş birliği gözüküyor. Üstelik bu adayların bir tanesi de sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın özellikle MHP'den transfer ettiği bir adaydır. Ankaralı bilir bunu. Yani şehitlerin kemikleri sızlıyor. Gazilerimizi üzüyorlar. Atatürk diyor ki “Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacak fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır’. Bakınız hep söylüyorum Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeştir. Bu vatan hepimizin, ayrım yapan vatan haini kalleştir. Bunlarla PKK'yı ayırt etmek lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla DEM ile iş birliği yapmıştır. Bu da ifşa olmuştur, yazıklar olsun. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun. Diyecek başka bir söz yok.”