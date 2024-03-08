AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan 'Bizim Kahramanımız' TÜGVA 7.Gençlik Buluşması’na katıldı. Toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de katıldı. Programda konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum, “Bakanlığım döneminde de TÜGVA ile birçok proje yaptık, güzel eserler bıraktık. Bugün de İstanbul’un emanetçisi olmaya adayız ve yine yollardayız. Buradan ilan ediyorum; 1 Nisan’dan itibaren bu aziz şehri ihya etmeye başlayacağız" diye konuştu.

“DAVAMIZ ‘YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE DAVASI’DIR"

Kurum, “Dün de bugün de kısa mesafe koşucusu olmadık. Daima bitmeyen bir maratonun koşucuları olduk. Şimdi İstanbul’un emini olmak için yeni bir maratona çıktık. Ama rahat koltuklara değil, dertle koşulan sokaklara talibiz. Bizim derdimiz hizmet derdidir. Bizim derdimiz eser derdidir. Tek hedefimiz var, aziz İstanbul’umuzu, bu 5 yıllık ihanetten, bu 5 yıllık fetret döneminden hep birlikte kurtaracağız. Davamız, ‘Yeniden Büyük Türkiye Davası’dır. Yolumuz; ‘Yeniden Güzel İstanbul Yolu’dur. Bu davada; sizler seçmen değilsiniz, hedef kitle değilsiniz. Bu kutlu yolda beraberiz. Bu kutlu hedefte, kardeşiz. Özgür düşünceli, kendi başına karar alabilen, milletinin değerlini koruyan bir gençlik için çalışacağız. Özgüvenli gençlerimizin yetişmesine ortam hazırlayacağız. Gençlerimizin daha güzel, daha güvenli bir İstanbul’da yaşaması için çalışacağız. Sizler, sadece söz sahibi olmayacaksınız; hizmetin, eserin, yönetimin de sahibi siz olacaksınız. Eğitim, ulaşım destekleriyle, paylaşımlı ofislerimizle, yeni iş imkânlarımızla, dijital yatırımlarımızla; her anınızda hep yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.