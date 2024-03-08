Kutlu Anka'nın Gordion'u ATO'da

9 Mart Cumartesi günü ATO Congresıum'da gerçekleşecek olan Kutlu Anka'nın Gordionu adlı panelde, Moderatör Prof.Dr. Nadire Şule Atılgan,Prof. Dr. Sevinç Günel, Prof. Dr. Cenk Günay, Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç ve Yönetmen Kadir Uluç'un katılımlarıyla saat 14:00'da başlayacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.