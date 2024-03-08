31 Mart Erdoğan'ın son seçimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin katılacağı son seçim olduğunu vurguladı.

Erdoğan: "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" ifadelerine yer verdi.