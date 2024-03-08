Deaflympics Olimpiyat Oyunları devam ediyor

ALP DİSİPLİNİ SLALOMDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Erzurum'da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Alp disiplini slalomda madalyalar sahibini buldu. Palandöken'de gerçekleşen slalom yarışlarında kadınlarda Avusturyalı Melissa Koeck, erkeklerde ise Polonyalı Bruno Lukaszyk altın madalya kazandı.

Slalomda madalya kazanan isimler şöyle:

KADINLAR:

Altın madalya: Melissa Koeck (Avusturya) 1:40.44

Gümüş madalya: Nele Schutzbach (Almanya) 1:48.67

Bronz madalya: Melanie Rembaud (Fransa) 1:51.54

ERKEKELR:

Altın madalya: Bruno Lukaszyk (Polonya) 1:31.71

Gümüş madalya: Thomas Luxcey (Fransa) 1:32.65

Bronz madalya: Luca Loranzi (İtalya) 1:32.97

SNOWBOARD BANKED SLALOMDA ALTIN MADALYALARA ÇİN DAMGASI

İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard banked slalomda altın madalyaları Çinli sporcular aldı. Palandöken'de gerçekleşen banked slalom yarışına erkeklerde 15, kadınlarda ise 10 sporcu katıldı. Erkeklerde altın madalyayı Çin'den Bin Yang, kadınlarda ise aynı ülkeden Yueyue Zhao elde etti. Bugün alınan sonuçlar şöyle:

KADINLAR:

Altın madalya: Yueyue Zhao (Çin) 39.70

Gümüş madalya: Lulu Wang (Çin) 40.43

Bronz madalya: Lisa Zoerweg (Avusturya) 43.23

ERKEKLER:

Altın madalya: Bin Yang (ÇİN) 36.40

Gümüş madalya: Thomas Belingheri (İtalya) 36.83

Bronz madalya: Yongseok Choi (Güney Kore) 37.72

FUTSAL ERKEKLERDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) futsal müsabakalarında erkeklerde yarı finalistler belli oldu. Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün erkeklerde çeyrek final maçları oynandı.

Türkiye, çeyrek finalde Japonya'yla karşılaştı. Japonya 18'inci dakikada Yuki Tsuchiya'yla 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlılar bu gole hemen karşılık verdi ve 19'uncu dakikada skoru Yusuf Ataş'ın golüyle 1-1'e getirdi. İki takım da hem ilk yarı hem de ikinci yarıda başka gol üretemedi ve müsabakanın normal süresi 1-1 berabere bitti. Uzatma bölümünde 46'ncı dakikada Yuki Tsuchiya ikinci golü bulan Japonya, 49'uncu dakikada ise Fubuki Nodera'yla skoru 3-1'e getirdi. Uzatmalarda milli takımımızı 3-1 yenen Japonya yarı finale yükseldi.

Milliler 5-8 klasman maçında İspanya-İtalya maçının kaybedeniyle 10 Mart Pazar günü karşılaşacak.

Günün diğer çeyrek final maçlarında ise İran, Cezayir'i 8-2; Brezilya, Tayland'ı 6-2 yenerek yarı finale yükseldi. Akşam seansında İspanya-İtalya karşılaşması oynanacak.

CURLİNG'TE MAÇLAR DEVAM ETTİ

Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında erkeklerde ve kadınlarda müsabakalara devam edildi. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 4, erkeklerde 8 müsabaka yapıldı.

Erkeklerde Türkiye, Güney Kore'ye 11-2 yenildi. Milli takım akşam seansında Japonya'yla karşılaşacak. Kadınlarda ise Ay-yıldızlılar Güney Kore'ye 14-0 kaybetti.

ERKEKLER:

İtalya - Macaristan: 5-15

Ukrayna - Çin: 4-10

Japonya - Polonya: 3-5

Türkiye - Güney Kore: 2-11

KADINLAR:

Çin - Macaristan: 9-4

Hırvatistan - Japonya: 5-7

Polonya - Ukrayna: 1-10

Güney Kore - Türkiye: 14-0

KADINLAR GÜNÜ UNUTULMADI

Öte yandan Erzurum’da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) kadın sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü işaret diliyle kutladı. Polonyalı, Türk, Avusturyalı, Güney Koreli, Brezilyalı, Japon sporcular işaret diliyle “Sesimizi başarılarımızla duyuruyoruz. Biz güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz" mesajını verdi.

Ayrıca bu metin Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 7 farklı dilde altyazıyla videoda yayınlandı.