Kadınlar, Başkent'te el ele

Ayşe Jülide ÖZDEM-Zeynep Sude YEŞİL/ANKARA



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe yönelik yürüyüş basın mensupları eşliğinde Ankara'daki kadın platformları, LGBT ve STK'ların birleşimiyle başladı.

Başlayan yürüyüşte bir araya gelenlerin basın metni şu şekilde;

"Basına ve kamuoyuna;

Yoksulluğa, savaşa, erkek-devlet şiddetine karşı kazanılmış haklarımıza sahip çıkmak için her yıl olduğu gibi bu 8 Mart'ta da sokaklarda olacağız.

AKP-MHP ittifakı kadın düşmanı politikalarla en temel haklarımıza saldırmaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesinden imza çekilmesinden sonra şimdi de Medeni Kanunu erkekler lehine değiştirecek düzenlemeye hazırlık yapılıyor.

İstanbul Sözleşmesi için kazanılmış haklarımız ve hayatlarımız için 8 Mart'ta bir araya geliyoruz.

Yoksulluğun giderek derinleştiği, kadınlarıngüvencesiz, esnek ve ucuz işlere mahkum edildiği bu dönemde emeğimizin sömürüsüne karşı sesimizi yükseltiyoruz. Özak'tan Agrobay'a Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar eşit işe eşit ücret ve sendikal hakları için mücadele ediyor. Bizler de dayanışmamız ile bu mücadeleyi büyütüyoruz.

Dünyanın dört bir yanında emperyalist savaşlar ve işgaller devam ederken barış isteyenlerin sesi susturulmaya çalışılıyor. Ancak biz kadınlar barıştan yana ısrarcıyız. Rojava'da direnen kadınları ve Filistin halkının mücadelesini selamlıyoruz. Savaşa karşı barışın sesini yükseltmek için 8 Mart'ta alanlardayız.

Afeti felakete çeviren AKP-MHP ittifakı deprem bölgesinde hala barınma, beslenme, hijyen gibi en temel ihtiyaçları karşılamıyor. Deprem bölgesinde yaşam mücadelesi veren kadınlar erkek şiddetine karşı en temel hukuki haklarına bile ulaşmakta zorlanıyor. Depremden etkilenen kadınların taleplerini büyütmeye, seslerini duyurmaya devam edeceğiz.

Devlet bugün kadın ve LGBTİ+ düşmanlığı ile varoluşlarımıza saldırıyor.Bayram Sokak’ın sahibi trans kadınların evlerinden çıkarılıyor. Barınma ve yaşam haklarına saldırılan trans kadınların mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Kadınlar ve LGBTİ+ların eşit, özgür yaşayacağı, güvenli bir kenti birlikte oluşturacağız. Bize dünyayı dar etmeye çalışan erkek egemen sistemin karşısında direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşasın kadın dayanışmamız demek için tüm Ankaralı kadınları8 Mart saat 18.00'de Kolej meydanında buluşmaya çağırıyoruz."

Ankara Kadın Platformu