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Erdoğan'dan Kadınlar Günü açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programında konuştu.

Erdoğan'dan Kadınlar Günü açıklaması mask
Erdoğan'dan Kadınlar Günü açıklaması
Erdoğan'dan Kadınlar Günü açıklaması
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Erdoğan, “ Türkiye ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, 8 Mart'ın barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum" diyerek başladı.

"Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır" diyen Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz" diye konuştu. Erdoğan, "Başörtüsüne özgürlük başta olmak üzere kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan , “Kadınlar konusunda aleyhimizde yürütülen onca propagandaya rağmen siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık” dedi.

# Günü, Kadın, Kadınlar, Türkiye, 8 Mart

08 Mar 2024 - 16:03 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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