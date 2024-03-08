En büyük mercan resifi beyazlıyor

Avustralya Büyük Set Resifi Deniz Parkı Otoritesi, Avustralya açıklarında 344 bin 400 kilometre karelik alana yayılmış olan dünyanın en büyük mercan sisteminin tehlike altında olduğunu belirterek en son yapılan havadan gözlem çalışmasında, resifte büyük bir beyazlama olduğunu ortaya koydu.

Resif Otoritesi Şef Bilim İnsanı Dr. Roger Beeden, beyazlamanın uzun bir süre boyunca ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları sonucunda görüldüğünün altını çizerek “İklim değişikliği, Büyük Set Resifi ve dünya çapındaki mercan resifleri için en büyük tehdittir” dedi. Bilim insanları, havadan yapılan gözlemin okyanus altı çalışmalarla destekleneceğini vurgulayarak ‘uzun süreli veya yoğun ısının' mercanların ölümüne yol açabileceğini belirtti.

İtalya’nın yüzölçümü büyüklüğünde olan Büyük Set Resifi, milyonlarca deniz canlısının yaşam alanı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor. Beyazlama, mercan sistemindeki alg simbiyotlarının ortadan kalkması sonucu meydana geliyor ve mercanlar zarar görüyor.

Beril SÖNMEZ