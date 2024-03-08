Kadın sürücülere karanfil dağıtıldı

Amasya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Paşa Caddesi’nde kadın sürücülere karanfil vermek için araçları durdurdu. Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, kendilerini karanfillerle karşılayan Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’u görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Müdür Kurt, kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, “Siz kadın sürücülerimiz her işte olduğu gibi trafik kurallarına uyma noktasında da titizsiniz. Bizler kadın sürücülerimizden memnunuz. Kadın düzeni ve kadın titizliği trafikte de var. Kadın sürücülerimizin artmasını ve toplumun her kesiminde yer almasını istiyoruz. Bu vesile ile de Kadınlar Günü’nüzü kutluyor, kazasız belasız günler diliyorum" dedi.

Kadın sürücüler ise İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’a ve polis ekiplerine teşekkür etti.