Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin otomobilini Aksaray- Ankara kara yolu üzerinde durdurdu. Operasyonda araçtaki F.K. ve M.A. gözaltına alındı. Yapılan aramada, Roma dönemine ait 13 bin 949 sikke, 650 obje ile 110 yüzük ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler, Aksaray Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- Gündem
14 bin 709 tarihi eser ele geçirildi
Aksaray'da, tarihi eser kaçakçılığına yönelik jandarmanın yaptığı operasyonda, Roma dönemine ait 13 bin 949 sikke, 650 obje ile 110 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.