Murat Kurum, Üsküdar Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen ‘ 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması’ programında kadınlarla bir araya geldi. Programa Kurum ile birlikte eşi Şengül Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve teşkilat üyesi kadınlar da katıldı. Program kadınlar gününe özel hazırlanan video gösterimi ile başladı.

“TÜM KADINLARIMIZIN KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

Programda konuşan Kurum, “Sizlerin şahsında, ülkemizin dört bir yanındaki çalışan, çabalayan, evin hem annesi hem babası olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Bizim anlayışımıza göre bir yere kadın eli değmişse, orası, çok daha güzel, çok daha estetik, çok daha huzurlu olur. Bunun en güzel ispatlarından biri de hiç şüphesiz İstanbul’dur. İstanbul’a şöyle bir bakın. Bu şehri kadınların nasıl imar ettiğini, ilmek ilmek dokuduğunu, dantel gibi ördüğünü görürsünüz. İstanbul’umuzun silüetinde Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Üçüncü Ahmet kadar, Hürrem Sultan’ın, Haseki Sultan’ın ve Bezmialem Valide Sultan’ın eserleri de yer alır. Bu şehir, İstanbul, Vakıf Medeniyetimizin merkezi olmuşsa bunda kadınların imzası, emeği ve sermayesi vardır. Bu yüzden bu şehrin mayasında sevgi, şefkat ve merhamet iç içedir” dedi.

“AK PARTİ, TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KADIN HAREKETİDİR”

Konuşmasının devamında geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Baltacı’yı anarak rahmet dileyen Kurum, “AK Parti, Türkiye’nin en büyük kadın hareketidir. Ve bu kadın hareketi, aynı zamanda bir merhamet hareketidir. Bir adalet hareketidir. Çünkü, bu hareket, en başta kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı bir duruştur. Ben de böyle bir hareketin bir mensubu, bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizler gibi adaletin yılmaz savunucusu kadınlarımızla yol arkadaşı olduğum için son derece bahtiyarım. Ben, bu vesileyle birkaç hafta önce trafik kazasında kaybettiğimiz İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun” diye konuştu.

“31 MART’TA İSTANBUL’DA YAŞAYAN HERKESİN ELİNİ ÖYLE SIMSIKI TUTACAĞIZ”

Aile dostu belediyecilik anlayışına sahip olduklarını vurgulayan Kurum, “Dün ‘Eşsiz İstanbul’ lansmanımızı gerçekleştirdik. Orada da söyledim: İstanbul’un en büyük gücü; kadınları ve aileleridir. İşte bu yüzden biz de Aile Dostu Belediyecilik diyoruz, Ailenin ve Kadınların İstanbul’u diyoruz. 1 Nisan’dan itibaren bu manada çalışmalarımızı yapacağız. Aslında bundan önceki süreçte de biz hep kadınlarımızla birlikte yol yürümüş, onlarla birlikte afetlerde, sellerde, yangınlarda mücadele etmiştik. Bu anlayışla nasıl dün o afetlerde milletimizin elini tutup yalnız bırakmadıysak bugün de inşallah 31 Mart’ta İstanbul’da yaşayan herkesin elini öyle sıkı tutacağız ki, o eli İstanbul’un sorunları bitene kadar, trafik çilesi giderilene kadar asla bırakmayacağız. Hep birlikte inşallah bu işleri yapacağız” ifadelerini kullandı.