"Ben bütün Siyasi Partilerin oyuna talibim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe ile İBB Meclis üyeleri eşlik etti. Ekrem İmamoğlu, içerisinde Yuvamız İstanbul kreşi, ders atölyeleri, teknoloji atölyeleri, kütüphane, Enstitü İstanbul İSMEK, jimnastik salonu, fitness salonu, voleybol ve basketbol sahası ile yarı olimpik yüzme havuzu bulunan yaşam merkezinin açılış töreninde bir konuşma yaptı.

“TUNÇ BAŞKANIMIZ BENİMLE İSTANBUL'DA BİRAZ ÇALIŞACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kendisine sürpriz yaparak destek vermek için İstanbul’a geldiğini söyleyen İmamoğlu, "Değerli dostum, İzmir'de çok başarılı işlere imza atmış ve bugün de bana destek olmaya gelmiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer burada. Onu da alkışlarınızla yanıma almak istiyorum. Tunç Başkanımız benimle İstanbul'da biraz çalışacak. Tabii İzmir'de işleri var, oraya dönecek. İnşallah İzmir'de kazanmamız için de çalışacak. Hep birlikte bütün İstanbul'u, İzmir, Ankara ve bütün büyükşehirlerde iddiamızı ortaya koyacağız. Aynen İstanbul'un bütün ilçelerinde iddia ortaya koyacağımız gibi. Sonuçta memleketimiz kazanacak. Biz 5 yıl boyunca Tunç Bey gibi 11 büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla kader birliği yaptık. Omuz omuza olduk, güzel işler yaptık. Eksiklerimiz olabilir ama biz birikimlerimizle yan yana olmaya, omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bizim birliğimizi, bizim dostluğumuzu, bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz, bozamayacak" ifadelerini kullandı.

"BEN BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN OYUNA TALİBİM"

İmamoğlu, "Bana diyorlar ki; sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayısın, doğru. İttifakın yok, doğru. Karşında 50 küsur aday var. Tamam, o da doğru ama bilmiyorlar ki benim arkamda 16 milyon insan var. Peki, kimin oyuna talipsin? Ben bütün siyasi partilerin oyuna talibim. Kalbim bana öyle bir ses veriyor ki. Diyorum Allah'ım ben herkesin oyunu alırım, bana yardım et. Bu Cuma günü dua tutar. Vallahi billahi içten söylüyorum. Çünkü ben hizmetleri yaparken, şu güzel gözlere bakarken benim partilim, o partili, bu partili vallahi bakmıyorum" dedi.

"BANA OY VERMEMİŞ İNSANI BANA OY VERENLE AYNI DERECEDE SEVİYORUM"

Büyüdüğü ailede her partiden insanın olduğunun altını çizen İmamoğlu, "Bak, CHP'li var, Adalet Partili var, ANAP'lı oldu. Milliyetçi Hareket Partili oldu, Milli Selamet Partili oldu. Bir odadan öbür odaya. Kimse kimseye düşmanlık yapmadı. Herkes birbirine komşuluk yaptı, arkadaşlık, akrabalık yaptı. Bunlar şimdi ne diyor biliyor musunuz? Bizden olanlar, bizden olmayanlar. Biz ne diyoruz biliyor musunuz? Hepimiz birlikte hepimiz. Bu işin partisi olmaz. Bu işin doğulusu, batılısı olmaz. Bu işin Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Boşnak'ı olmaz. Biz bir milletiz. Atatürk, bizim o kurucu liderimiz öyle ulu öyle güzel insan ki 1920’de kurtuluş mücadelesini başlatmadan önce meclisi topladı. O meclisi kimle topladı? Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar, Kafkaslar'dan Ege'ye kadar o dönemin milletin her parçasından doğup gelen ve sonra bu Anadolu'da, Trakya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran milletin evlatlarıyla, hepinizin dedesi ninesiyle, benim dedem ninemle kurdu. Sizi ayrıştıranlara ben ne diyorum biliyor musunuz? Hadi oradan, hadi oradan. İşine bak. Bizi kimse bölemez. Bana oy vermemiş insanı bana oy verenle aynı derecede seviyorum. Onu, bu anlayamaz biliyor musun? Ama yakında geliyormuş, meydan meydan anlatacağım ona" diye konuştu.

Altan ÇİMEN - Mert ÇOK / İSTANBUL