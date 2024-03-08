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"Bir sabah bir uyandım, şarkı viral olmuş"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser veren Merve Özbey, 'Bir imkansız var' adlı şarkısı için, "Şarkıya çok güveniyorduk. Bir sabah bir uyandım, şarkı viral olmuş" dedi.

"Bir sabah bir uyandım, şarkı viral olmuş" mask

Ünlü şarkıcı Merve Özbey Manavgat'ta konser verdi. Merve Özbey, yaklaşık 1 saat kaldığı sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir kalabalık tarafından izlenen konserde Özbey, şarkı aralarında vatandaşla sohbet etti. Seslendirdiği 'Bir imkansız var' adlı şarkısını yoğun istek üzerine birçok kez söyleyen Merve Özbey, şarkının hikayesini anlatırken, şunları söyledi:

"Müzisyen arkadaşım; şarkının söz yazarı, bestecisi ve aranjörü Emrah Karaduman'a teşekkür ediyorum. Bu şarkıyı 2 ay filan oldu çıkartalı. Zaten çıkarmadan öncesinde bu şarkıya çok güveniyorduk. Bir sabah bir uyandım, şarkı viral olmuş. İlk defa bu şarkıyı büyük ve kalabalık bir konserde birlikte söylüyoruz. Bu bende hatıra olsun istiyorum."

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08 Mar 2024 - 14:09 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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