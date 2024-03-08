Ünlü şarkıcı Merve Özbey Manavgat'ta konser verdi. Merve Özbey, yaklaşık 1 saat kaldığı sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir kalabalık tarafından izlenen konserde Özbey, şarkı aralarında vatandaşla sohbet etti. Seslendirdiği 'Bir imkansız var' adlı şarkısını yoğun istek üzerine birçok kez söyleyen Merve Özbey, şarkının hikayesini anlatırken, şunları söyledi:
"Müzisyen arkadaşım; şarkının söz yazarı, bestecisi ve aranjörü Emrah Karaduman'a teşekkür ediyorum. Bu şarkıyı 2 ay filan oldu çıkartalı. Zaten çıkarmadan öncesinde bu şarkıya çok güveniyorduk. Bir sabah bir uyandım, şarkı viral olmuş. İlk defa bu şarkıyı büyük ve kalabalık bir konserde birlikte söylüyoruz. Bu bende hatıra olsun istiyorum."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.