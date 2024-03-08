Zelenskiy'in uçağı saat 13.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Zelenskiy akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, “Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" bilgileri verilmişti.
- Dünya
Zelenskiy İstanbul'a geldi
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy resmi ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.