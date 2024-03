Emine Erdoğan'dan 8 Mart mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağa tohum, topluma umut eken, her alanda iz bırakan kadınlar, kalıcı ve sürdürülebilir barışın, daha adil bir dünyanın da temeli. Kadınların kararlılığıyla inşa ettiği her eserle, güçlü iradesiyle aştığı her engelle yarınlara güvenle bakıyoruz. Değişime ve dönüşüme öncülük eden emektar tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, kendisinin de katıldığı Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından düzenlenen 'Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'ne ilişkin görüntülere de yer verdi.