İki metrobüs çarpıştı

İstanbul, İBB Sosyal Tesisler Metrobüs durağında meydana gelen kazada, iki metrobüs çarpıştı. Durakta yolcu alan bir metrobüse aynı yönde giden başka bir metrobüs arkadan çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazada, 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.