İki metrobüs çarpıştı

İstanbul, İBB Sosyal Tesisler Metrobüs durağında meydana gelen kazada, iki metrobüs çarpıştı. Durakta yolcu alan bir metrobüse aynı yönde giden başka bir metrobüs arkadan çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazada, 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.