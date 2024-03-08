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Dünyayı değiştiren kadınlar

İsveç merkezli Nobel Ödülleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Nobel Ödülü alan ilk kadın bilim insanı Marie Curie’ye yer verdi. Curie, ödülü alan ilk kadın olmanın yanı sıra iki farklı bilim dalında iki Nobel Ödülü alan tek kişi olma unvanını hala koruyor.

Dünyayı değiştiren kadınlar mask
Dünyayı değiştiren kadınlar
Dünyayı değiştiren kadınlar
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Nobel Ödülleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde dünyayı değiştiren kadınlar olarak Nobel Ödülü kazanan kadınlara yer verdi. Alanlarında çığır açan kadınlar arasında Nobel alan ilk kadın Marie Curie ile Kovid-19’a karşı mRNA aşısına katkılarından dolayı Nobel alan Katalin Kariko öne çıktı.

Radyoaktivite alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla dünyayı değiştiren Marie Curie, radyoaktif elementler polonyum ve radyumu ilk keşfettikten sonra 1910 yılında radyumu saf bir metal olarak başarıyla üretti ve bu da yeni elementin varlığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı. Curie, 1903 yılında Nobel Fizik Ödülü ve 1911 yılında Nobel kimya Ödülü alarak iki farklı bilim dalında iki Nobel Ödülü alan tek kişi olma unvanını halihazırda korumaya devam ediyor.

Keşifleri ve çalışmalarıyla dünyayı değiştiren ve Nobel alan kadınlar arasında HIV virüsünü keşfeden Françoise Barre-Sinoussi, koku duyusunun nasıl çalıştığını ortaya çıkartan Linda Buck, nükleer yapının ilk gelişmiş modelini yapan Maria Goeppert Mayer yer aldı.

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08 Mar 2024 - 13:08 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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