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Kaçak göçmen operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı, yurt dışına çıkmaya çalışan 16'sı çocuk 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçak göçmen operasyonu mask
Kaçak göçmen operasyonu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı, yurt dışına çıkmaya çalışan 16'sı çocuk 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Mart saat 08.20'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte Bodrum açıklarında saat 02.25 ve 03.55'te yurt dışına çıkmaya çalışan 16'sı çocuk 60 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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08 Mar 2024 - 13:03 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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