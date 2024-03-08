Kaçak göçmen operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı, yurt dışına çıkmaya çalışan 16'sı çocuk 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Mart saat 08.20'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte Bodrum açıklarında saat 02.25 ve 03.55'te yurt dışına çıkmaya çalışan 16'sı çocuk 60 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.