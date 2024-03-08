8 Mart’a özel Çello Orkestrası konseri

Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak “Hayatın Ritmidir Kadın” başlığı altında çello konseri düzenledi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası tarafından gerçekleştirilen muhteşem konsere ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Ankara genelinde ilkokul, ortaokul, lise, lisans eğitim gören onlarca çellistin ve Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası’nın düzenlediği konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir

“Bir kadın tüm dünyayı değiştirebilir” temasıyla Safiye Ali, Afife Jale, Hülya Şenyurt, Hatice Nüzhet Gökdoğan, FridaKahlo, Halide Edip Adıvar, Yıldız Kenter, Sabiha Gökçen ve Zübeyde Hanım gibi edebiyattan sanat ve spora kadar birçok branşta dünyayı değiştiren kadınların tanıtıldığı sinevizyon gösterimi ile başlayan programda, 7’den 70’e sahne alan çellistler performanslarıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde göz doldurdu.

Şef Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan’ın yönetiminde George Bizet, Johann Sebastian Bach gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konserde, çello sanatçıları İzmir Zeybeği ve Hüdayda gibi Türk Halk Müziği’nin sevilen şarkılarını da içeren geniş repertuarıyla dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.

Cumhuriyete sahip çıkacak olan sizlersiniz

Programda tüm kadınların emekçi kadınlar gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İleri demokrasilerde dahi kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmemişken, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin ta kendisidir. Cumhuriyete sahip çıkacak olan sizlerseniz. Eksikte olsa kazandığınız hakların çoğunu Cumhuriyete ve Atatürk’e borçlusunuz. Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden bu yana Cumhuriyetin bizlere emanet ettiği değerlere sonuna kadar bağlı kalarak eşit yurttaşlık düşüncesiyle çalışıyoruz. Kadınlar, çocuklar ve gençleri her zaman ön planda tutarak, yatırımlarımızın tümünü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yaptık. Bu nedenle kreşler, eğitime destek merkezleri, spor tesisleri, yüzme havuzları, kadınlarımızın kişisel gelişimine ve meslek edinmesine olanak sağlayan YENİMEK noktaları gibi 250’ye yakın hizmet binasını ilçemize kazandırdık. Bu başarının altında eşit yurttaşlık düşüncesi ve halk için hizmet anlayışı yatıyor. 2009 yılında 180’inci sıralarda bulunan ilçemizi 5’inci sıraya taşımamızda var gücüyle çalışan emekçi kadınlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.