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13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

13 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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08 Mar 2024 - 12:14 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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