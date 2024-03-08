Gaziantep'te motosiklet çaldı

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen 12 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerde yaptığı kamera araştırmasının ardından şüpheliyi belirlendi. Aynı zamanda hakkında 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı belirlenen şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.