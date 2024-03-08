Gaziantep'te motosiklet çaldı

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Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen 12 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerde yaptığı kamera araştırmasının ardından şüpheliyi belirlendi. Aynı zamanda hakkında 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı belirlenen şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.