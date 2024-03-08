DEM Parti'nin seçim lokalinde olay çıktı

DEM Parti tarafından 31 Mart yerel seçimleri için Bağlar ile Pazaryeri mahallelerinin kesiştiği bölgede seçim lokali açıldı. Açılışın ardından bir grup, dün gece çöp konteynerleriyle yolu kapatıp ateş yakarak, terör örgütü PKK propagandası yaptı. Polisin dağılmaları yönünde uyarılarına taşla karşılık veren gruba, TOMA ile müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan şüphelilerden 2’si, yakalanıp gözaltına alındı. Kapanan yol trafiğe açılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.