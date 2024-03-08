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DEM Parti'nin seçim lokalinde olay çıktı

Batman’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) seçim lokali açılışı sonrası, yolu trafiğe kapatıp ateş yakan şüphelilerden 2'si gözaltına alındı.

DEM Parti'nin seçim lokalinde olay çıktı mask
DEM Parti'nin seçim lokalinde olay çıktı
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DEM Parti tarafından 31 Mart yerel seçimleri için Bağlar ile Pazaryeri mahallelerinin kesiştiği bölgede seçim lokali açıldı. Açılışın ardından bir grup, dün gece çöp konteynerleriyle yolu kapatıp ateş yakarak, terör örgütü PKK propagandası yaptı. Polisin dağılmaları yönünde uyarılarına taşla karşılık veren gruba, TOMA ile müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan şüphelilerden 2’si, yakalanıp gözaltına alındı. Kapanan yol trafiğe açılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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08 Mar 2024 - 10:55 DHA Batman- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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