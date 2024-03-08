Üreticinin, yaraları sarılıyor

Antalya Kumluca'da geçen salı günü saat 17.45'te hortum oluştu. Kaymakam Tekin Erdemir'den alınan bilgiye göre hortum toplam 10 mahallede 365 dönüm alanda 111 çiftçiyi etkilendi. Hortum afetinin ardından yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler de seralarını tamir etmeye başladı. Üreticiler hortumun yırttığı plastik örtülerin yerine yenisini örtmek için işçi bulamadıklarını belirtti.

'İŞÇİ BULAMIYORUZ'

Üretici Recep Özkan (51), "Hortum nedeniyle yırtılan plastik örtülerimizin yerine yenisini yaptırmak için işçi ekibi bulamıyoruz. Birçok çiftinin serası yırtıldığı veya yıkıldığı için işçi bulamıyoruz. Bizden önce diğer çiftçiler ekipleri almış. Biz de sıra bekliyoruz. Sıra ile seralarımızın üstünü plastik örtü ile kaplatacağız. Eskiden komşular arasında yardımlaşma vardı, şimdi o yok. Artık her şey para. Dönümü 10 ise 20 veriyoruz. Plastik örtüyü çektiriyoruz. Kimse kimseye yardım etmiyor artık. Eskiden konu komşu gelir yardım ederdi" dedi.

'BU SEZON BİZİM İÇİN BİTTİ ARTIK'

Sera sahibi Ramazan Atıcıoğlu, "İki gün önce yaşanan fırtınadan zarar gördük. Yaklaşık 12- 13 dönüm seramız yıkıldı. Cam seralarda kırılmalar var. Tamir etmeye çalışıyoruz ama nafile. Bu seramız 2 dönüm. Buranın bir dönümü gitti. Bu serayı tamir edeceğiz. Öbür tarafta 9 dönüm bir yer var. Orası yerle bir oldu. Orası bu yıl sezonu bitirdi. Yani yeniye müracaat edeceğiz artık. Seralarımızın bazı yerleri yerle bir oldu. Bazı yerleri yer yer yırtıldı. Ama seralarımızın tamamını söküp yeniden yapacağız. Bu sezon bizim için bitti artık. İnşallah devletimiz bize yardım eder. Kulun yapacağı bir iş yok. Güç yetmez bu seraları yeniden kurmaya. Bu seraların işçiliğini ortaklar yapıyordu. Onlar ağlıyor. Ağlamaktan gözleri kan çanağı oldu" diye konuştu.

'İKİNCİ ÜRÜNÜMÜZ GÜNCELLENMEDİĞİ İÇİN HAK TALEP EDEMİYORUZ'

Üretici Veysel Devecioğlu, "Seralarımızın mart ayının sonuna kadar TARSİM sigortası vardı. Birinci ürünümüz sigortalıydı. İkinci ürünümüz güncellenmediği için hak talep edemiyoruz. Ekim ayında bu seramıza salatalık diktik. Sigorta yaptırdık. Sigortamız mart ayı sonuna kadar devam ediyordu. Biz öyle biliyorduk. Ama ikinci ürün olarak domates diktiğimizde TARSİM'e söylenecekmiş. Biz bilemedik. Sigortamız mart ayı sonuna kadar sürüyor diye söylemedik. Mart ayı sonunda söyleriz dedik ama başımıza böyle bir şey geldi. TARSİM'den de bir hak talep edemiyoruz şimdi. Başka geçim kaynağımız yok böyle ortada kaldık" dedi.