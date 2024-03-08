ABD, Gazze’ye geçici liman inşa edecek

ABD Başkanı Biden, dün geleneksel olarak ABD Kongresinin ortak oturumunda yılda bir kez yaptığı ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında ülkenin dış ilişkilerine değinerek “Bu gece ABD ordusuna, Akdeniz'de, Gazze kıyısında yiyecek, su, ilaç ve geçici barınak taşıyan büyük gemilerin yanaşabileceği geçici bir liman kurması için bir acil durum misyonuna liderlik etmesi talimatını veriyorum.

Hiçbir ABD askeri karada olmayacak. Bu geçici iskele, Gazze'ye her gün ulaşan insani yardım miktarının büyük oranda artmasını sağlayacak. Ancak İsrail'in de üzerine düşeni yapması gerekiyor. İsrail, Gazze'ye daha fazla yardım yapılmasına izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının çapraz ateşte kalmamasını sağlamalı. İsrail yönetimine şunu söylüyorum. İnsani yardım ikincil bir husus ya da pazarlık kozu olamaz. Masum hayatları korumak ve kurtarmak bir öncelik olmalıdır. Geleceğe baktığımızda tek gerçek çözümün iki devletli çözüm olduğunu görüyoruz” açıklamasını yaptı.

BİRLİĞİN DURUMU KONUŞMASI NEDİR?

Birliğin Durumu Konuşması, ABD Başkan'ının Kongre’nin ortak oturumunda genellikle yılda bir kez Ocak veya Şubat aylarında yaptığı konuşmadır. Konuşmada ABD Başkanı, Amerikalıların karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan bahseder, yeni yasa ve politika önerileri de dahil olmak üzere ülkenin sorunlarının çözümüne ilişkin fikirlerini sunar.