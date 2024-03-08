Dünya liderlerinden tebrik mesajları

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından giriş protokolü kabul töreniyle İsveç’in NATO'nun resmen 32. üyesi olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin memnuniyetini belirterek, "Bugün İsveç'i NATO'nun 32. müttefiki olarak karşılamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu transatlantik güvenlik kalkanı, bugün İsveç'in NATO'ya resmen katılımıyla her zamankinden daha güçlü durumda" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsveç’in üyeliğinin Rusya’dan korunmanın bir yolu olduğuna dikkat çekerek, “Bir Avrupa ülkesi daha artık Rus kötülüğüne karşı daha iyi korunuyor. İsveç NATO'ya katılıyor. İsveç güçlü bir müttefik ve güvenilir bir ülkedir. İsveç'teki ve Avrupa-Atlantik alanındaki herkesi kutluyorum. Ukrayna, İsveç'in NATO üyeliğine verdiği destek konusunda her zaman ilkeli davranmıştır ve İsveç'e ülkemize verdiği destekten ötürü müteşekkirim” dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tebrik mesajında, "Özellikle savunma alanında daha egemen bir Avrupa, NATO'nun güçlendirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle İsveç'in NATO üyesi olmasından memnuniyet duyuyorum. İsveç'in NATO'ya üye olmasını kutluyorum" dedi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı David Cameron ise İsveç’e ‘NATO’ya Hoş geldiniz’ mesajları yayınlayarak tebrik etti.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ İÇİN 11 MART'TA BAYRAK TÖRENİ DÜZENLENECEK

NATO yaptığı açıklamada, İsveç'in üyeliği için NATO karargahında 11 Mart'ta tören gerçekleştirileceğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un katılacağı törende İsveç bayrağı göndere çekilecek. Stoltenberg yaptığı açıklamada, “İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı. Pazartesi günü NATO karargahında bayraklarını göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor” ifadelerine yer verdi.

“BİZİ 32. ÜYE OLARAK KARŞILADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson resmi üyelik sonrasında NATO müttefiklerine teşekkür ederek, “İsveç artık bir NATO üyesidir. Bizi 32. üye olarak karşıladığınız için tüm Müttefiklere teşekkür ederim. Birlik, dayanışma ve yük paylaşımı için çaba göstereceğiz ve Washington Antlaşması değerlerine tam olarak bağlı kalacağız: özgürlük, demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.