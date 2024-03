‘GKL İlham Buluşmaları’ gerçekleştirildi

Etkinlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı’ndan mezun olup kariyerlerinde başarıya ulaşmış kadınlarla, topluma rol model olmuş ünlü isimler sahne alarak kendi hikayelerini anlattılar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Geleceğin Kadın Liderleri’nin ilham verici öyküleri zaman zaman ayakta alkışlanırken, zaman zaman dinleyiciler duygu dolu anlar yaşadı. Genel olarak kadınlar, kendilerine dayatılan ‘yapamazsın’ları azimleri ve çalışkanlıklarıyla nasıl tam tersine çevirdiklerini anlatarak, tüm kadınlara ‘yapabilirsin’ mesajını verdi. 14 senelik bir geçmişe sahip programın, bin 750 mezunu arasında oluşan ‘kız kardeşlik’ ve ‘dayanışma’ bağına sık sık vurgu yapıldı.

Moderatörlüğünü yazar ve sunucu Yekta Kopan’ın üstlendiği GKL İlham Buluşmaları; ‘Ön Yargıları Kır’, ‘Sınırları Aş’ ve ‘Umut Ol’ olmak üzere 3 farklı oturumla gerçekleştirildi. Aslı Kızmaz, Aslı Tandoğan, Aslı Şafak, Başak Taşpınar Değim, Pelin Batu, Pınar Özdemir Hotiç, Mümin Sekman ve Zeynep Tosun gibi iş, sanat, eğitim ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri de kendi ilham verici hikayeleri ile onlara eşlik etti. Açılış konuşmasını KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve Sanofi Türkiye ve Levant Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya yaptılar. Ayrıca etkinlikte Sanofi Türkiye, Levant ve İran İnsan & Kültür Direktörü Raziye Baysal ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Kocabıyık’ın soru cevap şeklinde gerçekleşen ara oturum konuşması da yer aldı. Etkinlik, Sanofi Türkiye, Levant ve İran Özellikli Tedaviler Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Selen Erdeniz Kahraman kapanış konuşmasıyla son buldu.

“PROJEMİZİN ÇIKTILARINI MEZUN GENÇ KADIN LİDERLERDEN DİNLEMEK PAHA BİÇİLMEZDİ”

Konuyla ilgili olarak Sanofi Türkiye ve Levant Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, “Sanofi olarak hem çeşitlilik ve kapsayıcılık odağımızın hem de sosyal sorumluluk çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri de KAGİDER ile 14 senedir uyum içinde yürüttüğümüz Geleceğin Kadın Liderleri projesi. Başından beri Türkiye’nin dört bir yanından, birbirinden değerli, gelecekte ülkemize yön verecek genç kadın liderlerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefledik ve bu hedef doğrultusunda kararlı adımlarla yürüdük. Bin 750 mezuna ulaştığımız projemizi yıllar içinde daha da geliştirdik. Gerçekleştirdiğimiz ‘GKL İlham Buluşmaları’ bu yönde yepyeni bir adım. Projemizin çıktılarını mezun genç kadın liderlerden dinlemek ve onları, hepimize ilham veren başarılı insanlarla aynı sahnede buluşturmak paha biçilmezdi. Bir ülkenin gelişimi, refahı ve geleceğinin ancak kadın ve erkek, tüm toplumun katkısıyla sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda büyük bir motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“GENÇ KADIN LİDERLERİMİZİN HİKAYELERİ HER KADINA İLHAM KAYNAĞI OLDU”

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ise “KAGİDER olarak bugüne kadar birçok projeye imza attık. Her zaman sürdürülebilir, kadınların hayatına dokunacak projelerin içinde olduk. 2009 senesinde iki genç kadının hikayesiyle yola çıktığımız Geleceğin Kadın Liderleri projesi de bunlardan biri. Bu değerli proje ile bugüne kadar doğrudan bin 750 dolaylı ise on binlerce kadının hayatına dokunduk. 100’ün üzerinde gönüllü eğitmen ve mentörün desteğiyle KAGİDER’in uzun soluklu projelerinden biri oldu. 2017 yılında Birleşmiş Milletler 61’inci Kadın Statüsü Komisyonu toplantısında örnek proje olarak sunuldu. Bu bizler için gurur verici. Sadece bu kadarla kalmak istemedik. Projemizin mezunlarının hikayelerinin, hayallerinin peşinde gitmek isteyen her kadına ilham olacağını düşünerek “GKL İlham Buluşmaları”nı hayat geçirdik. Sahnede, mezun olan genç kadın liderlerimizin birbirinden özel hikayelerini dinlerken her kadına ilham kaynağı olduğunu gördük. Bir kadına bile ilham olmak bizler için çok kıymetli. Bu düşünceyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

PROJEYE YAPILAN YATIRIM 6’YA KATLANARAK TOPLUMA DÖNÜYOR

Geleceğin Kadın Liderleri Programı kapsamında 2011’den bugüne kadar bin 750 genç kadın mezun olarak sertifikalarını aldı. Program mezunlarının yüzde 92’si iş hayatında kariyer basamaklarını başarıyla tırmanıyor. Yatırımın Sosyal Dönüşü (SROI) raporu, geleceğin Kadın Liderleri Programı’na yapılan yatırımların 6 katı bir etkiyle topluma katkı sağladığını ortaya koydu.