Kızılcık Şerbeti'nin o ismi Aldatmak'a transfer

Aldatmak dizisinin kadrosu genişliyor; Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Meltem Baytok ve Nursel Köse'nin başrollerinde olduğu diziye son olarak Yalı Çapkını'ndan tanıdığımız Berkay Akdemir katıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yıldız Tunç, Atilla Özel ve N. Selena Çağlayan'ın yazdığı diziye, Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'yı camdan atan İbrahim rolüyle tanınan Berkay Akdemir katılıyor. Aldatmak adlı dizide "Emrah Kulu" karakterini canlandıracak olan Akdemir, yeni bölümde Ecem Çalık Bereketoğlu'nun oynadığı Nedret ve Işıltı Su Alyanak'ın canlandırdığı Ahsen kardeşlerin baş belası olacak. Murat Saraçoğlu'nun yönettiği dizide, iki kardeş olan Güzide'den yardım istenecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.