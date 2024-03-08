Kızılcık Şerbeti'nin o ismi Aldatmak'a transfer

Aldatmak dizisinin kadrosu genişliyor; Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Meltem Baytok ve Nursel Köse'nin başrollerinde olduğu diziye son olarak Yalı Çapkını'ndan tanıdığımız Berkay Akdemir katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yıldız Tunç, Atilla Özel ve N. Selena Çağlayan'ın yazdığı diziye, Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'yı camdan atan İbrahim rolüyle tanınan Berkay Akdemir katılıyor. Aldatmak adlı dizide "Emrah Kulu" karakterini canlandıracak olan Akdemir, yeni bölümde Ecem Çalık Bereketoğlu'nun oynadığı Nedret ve Işıltı Su Alyanak'ın canlandırdığı Ahsen kardeşlerin baş belası olacak. Murat Saraçoğlu'nun yönettiği dizide, iki kardeş olan Güzide'den yardım istenecek.