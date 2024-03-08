Mansur Yavaş'tan Kadınlar Günü mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı X'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Yavaş, "Hiçbir kadının korunma ihtiyacı duymadığı bir kent için çalışıyor, eşit ve adil yarınlara kadınlarla el ele ulaşabileceğimize inanıyoruz. Yılın her günü, iyi ki varsınız. Ankara sizinle güçlü" ifadelerine yer verdi.