08 Mar 2024 - 09:18- Gündem G:

Mansur Yavaş'tan Kadınlar Günü mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sosyal medya hesabı X'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı paylaştı.

Mansur Yavaş'tan Kadınlar Günü mesajı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı X'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Yavaş, "Hiçbir kadının korunma ihtiyacı duymadığı bir kent için çalışıyor, eşit ve adil yarınlara kadınlarla el ele ulaşabileceğimize inanıyoruz. Yılın her günü, iyi ki varsınız. Ankara sizinle güçlü" ifadelerine yer verdi.

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08 Mar 2024 - 09:18 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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