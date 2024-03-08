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'Mahzen-6' operasyonu: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-6' operasyonlarında organize suç örgütünün çökertildiğini ve 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

'Mahzen-6' operasyonu: 15 gözaltı mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesindeki organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi. Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-6' operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfek ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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08 Mar 2024 - 09:17 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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