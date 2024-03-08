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Aksakal'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı mask

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Aksakal, mesajında, Demokratik Sol Partinin politikalarının temelini oluşturan en önemli faktörün emek, en yüce değer olarak içselleştirdikleri, kabul ettikleri emeğin başta gelen unsurunun ise kadın olduğunu belirtti.

Önder Aksakal, mesajında şunları kaydetti: "Hayatın her alanında var olan, olmadığı yerde yaşamın en zor anlarının yaşandığına tanık olduğumuz kadınlarımız elbette ki başımızın tacıdır. Kültürümüze ve inancımıza göre de cennet anaların ayaklarının altındadır dediğimizde, o ana bir kadındır. Bu inanç ve düşüncelerle başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum."

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08 Mar 2024 - 09:08 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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