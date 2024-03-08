Turkcell başarılı iş ortaklarına Togg hediye etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell, 1 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki kampanyada hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek gösterdiği performansla ilk üçe giren Soner İletişim, Cin Cin Elektronik ve TDM Teknoloji firmaları'na Togg T10X model akıllı cihaz hediye etti.
Turkcell'in TDM iş ortakları için düzenlediği "TDM Temmuz-Aralık Olimpiyatları – Togg Akıllı Cihaz Kampanyası" nın kazananlarına hediyeleri Turkcell'in Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Genel Müdür Ali Taha Koç ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal'ın katıldığı törende başarılı iş ortaklarına kazandıkları otomobiller teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.