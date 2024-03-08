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Turkcell başarılı iş ortaklarına Togg hediye etti

Turkcell, Türkiye genelindeki Turkcell Dağıtım Merkezi (TDM) iş ortakları için Togg hediyeli bir kampanya gerçekleştirdi.

Turkcell başarılı iş ortaklarına Togg hediye etti mask

Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell, 1 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki kampanyada hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek gösterdiği performansla ilk üçe giren Soner İletişim, Cin Cin Elektronik ve TDM Teknoloji firmaları'na Togg T10X model akıllı cihaz hediye etti.

Turkcell'in TDM iş ortakları için düzenlediği "TDM Temmuz-Aralık Olimpiyatları – Togg Akıllı Cihaz Kampanyası" nın kazananlarına hediyeleri Turkcell'in Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Genel Müdür Ali Taha Koç ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal'ın katıldığı törende başarılı iş ortaklarına kazandıkları otomobiller teslim edildi.

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08 Mar 2024 - 08:28 AA İstanbul- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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