Turkcell başarılı iş ortaklarına Togg hediye etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell, 1 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki kampanyada hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek gösterdiği performansla ilk üçe giren Soner İletişim, Cin Cin Elektronik ve TDM Teknoloji firmaları'na Togg T10X model akıllı cihaz hediye etti.

Turkcell'in TDM iş ortakları için düzenlediği "TDM Temmuz-Aralık Olimpiyatları – Togg Akıllı Cihaz Kampanyası" nın kazananlarına hediyeleri Turkcell'in Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Genel Müdür Ali Taha Koç ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal'ın katıldığı törende başarılı iş ortaklarına kazandıkları otomobiller teslim edildi.