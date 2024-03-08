Beton mikseri kamyonete çarptı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı seyreden 34 FZK 467 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yöne geçerek 34 AE 1210 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, yol kenarında bulunan beton duvar ile beton mikseri arasında kalan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kamyonet sürücüsü, ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.