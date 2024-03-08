Monster Notebook yeni ürün ailesini tanıttı

Ürünleriyle oyun dünyasında dikkati çeken Türk markası Monster Notebook, Berlin Alexanderplatz’da bulunan Avrupa’nın en büyük oyun deneyim mağazasında, yeni bilgisayarlarını ve yeni ekran kartı ürünlerini Intel ile birlikte tanıttı.

Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, inovasyonun, teknolojinin geleceğinde çok önemli bir yer olduğunu belirterek, "Yeni teknolojileri yakından takip ediyor ve AR-GE çalışmalarımızla kullanıcıların beklentilerine yönelik ürünler geliştiriyoruz. Geleceği şimdiden yakalamak için yatırımlarımıza sürdürülebilir şekilde devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen teknoloji iş ortaklarımızı bu yolculukta bizimle birlikte görmek büyük bir gurur kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın en büyük oyun deneyimi mağazasında dünyaya seslenmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Yılmaz, "14. nesil işlemci mimarisine sahip ürünlerimizle yüksek performansta fark yaratmaya, kullanıcılarımıza en güçlü deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz. Ayrıca 2024 içerisinde piyasaya sunacağımız ekran kartlarımızla, oyun ekosistemini dönüştürmeyi sürdüreceğiz. Takip eden değil, takip edilen ve fark yaratan bir marka olarak, hayata geçirdiğimiz yatırımların karşılık bulduğunu görmek büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Beklentilerin ötesine geçmek için yeni teknolojilere sahip ürünlerimizle portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

-"Hikayemiz, 20 yıl önce Kadıköy’de küçük bir dükkanda başladı"

Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam etiklerini belirten Yılmaz, 20 yıl önce Kadıköy’de küçük bir dükkanda başlayan kuruluş hikayelerinin bugün dünyanın birçok noktasına kadar uzadığını ve yurt dışında Tulpar markasıyla yollarına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz şu an Türkiye'de, Kıbrıs'ta, Dubai'de, Almanya'da ve İngiltere'de faaliyetlerimize devam ediyoruz ve geçen sene yaptığımız açılışla Amerika'da pazara girme yolunda ilk adımlarımızı attık. Buralarda markamız Tulpar ciddi bir hızla ilerliyor. Amerika pazarı da yakın zamanda aktif olmuş olacak, oradaki faaliyetlerimiz de başlayacak. Zorlu ve uzun soluklu bir mücadele aslında. Intel'in global markaları dünyanın bütün coğrafyalarında çok sayıda ülkede satılıyor. Biz şu an Türkiye'deki yerel bir markadan, bölgesel bir markaya dönüşüyoruz. Sonra dünyanın bütün coğrafyalarında, kıtalarında ürünleri satılan bir markaya ve sonra çok daha fazla ülkede ürünlerimizin satıldığı bir noktaya doğru gideceğiz."

-"Geçen yıl Türkiye'de 600 bin adedin üzerinde oyun bilgisayarı satıldı"

İlhan Yılmaz, Türkiye'de oyun bilgisayarı pazarının da özellikle salgınla birlikte çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ifade ederek, geçen yıl Türkiye'de 600 bin adedin üzerinde oyun bilgisayarı satışının gerçekleştiğini ve bu trendin bu yıl da devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Intel Global PC Kanal ve Grafik Kategorisinden Sorumlu Genel Müdür Özlem Coday ise "Intel olarak Monster Notebook ile yakın çalışarak en son Intel teknolojilerini diğer dünya markaları ile eş zamanlı olarak son kullanıcılara sunuyoruz. Hem oyun performansı hem de yapay zeka uygulamalarında bu yeni teknolojilerimiz ile kullanıcıların hayatlarını zenginleştireceğimize inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

-Yeni nesil teknoloji bilgisayarlardan ekran kartlarına uzanan yolculuk

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, yüksek performans ürünleriyle dikkati çeken Monster Notebook, ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. Her yaştan kullanıcıya hitap eden ürünlere sahip olan marka, Intel Core 14.nesil işlemci mimarisiyle donatılmış ve Intel Core Ultra yapay zekâ teknolojisiyle güçlendirilmiş ürünlerinin yanı sıra Intel ARC serisi Monster Intel Arc A770 16GB ve Monster Intel Arc A750 8GB ekran kartlarını da portföyüne kattı.

Oyunseverlerin yanı sıra günlük kullanıma uygun ve farklı meslek gruplarının da ihtiyaçlarına cevap verebilen Monster Notebook ürünleri, inovatif teknolojinin zengin özelliklerini içerisinde barındırıyor.

Monster Notebook yeni Intel Core 14th nesil (Raptor Lake refresh) ve Intel Core Ultra (Meteor Lake) işlemci mimarisine sahip yapay zekâ teknolojisiyle yüksek performansı mümkün kılan ürün serilerini kullanıcılarının beğenisine sundu.

14. nesil işlemci mimarisini üzerine bulunduran Monster Notebook T6 serisi ürünler, oyun severlerin en gerçekçi oyun deneyimi yaşamalarını sağlıyor. 165Hz ekran tazeleme hızı sunan ürünler, oyunlarda anlık tepki verebilmeyi ve eğlenceyi katlamayı mümkün kılıyor.

2024 yılı içerisinde piyasaya sunulması planlanan ekran kartları da oyunseverlerin merakla beklediği ürünler arasında.

Markanın Intel Arc serisi Monster Intel Arc A770 16GB ve Monster Intel Arc A750 8GB ekran kartları, Intel XeSS teknolojisiyle rekabetçi oyunlarda 2K çözünürlüğe kadar yüksek performans elde etmeyi sağlıyor. Ürünler, oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. XMX teknolojisi sayesinde de görüntü işleme sürelerinin kısalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, Intel Arc serisi Monster Intel Arc A770 16GB modelinde RGB ışıklandırma seçeneği de bulunuyor.