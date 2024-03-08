Oto tamircide yangın

Yangın, saat 04.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi, E2 Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Tamirhanede başlayan yangın, alevlerin iş yerinin önünde bulunan 2 hafif ticari araç ve 2 otomobile sıçramasıyla kısa sürede büyüdü. Bu sırada, iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören bekçi ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında 4 araç kullanılmaz hale gelirken oto tamir dükkanında ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı.