Vali Şahin'den Kadınlar Günü mesajı

Vali Şahin, mesajında, toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin temel direği olan kadınların daima özverinin ve sevginin kaynağı olduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nda vatanın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşan Türk kadınının Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra toplumsal hayatın her alanında yerini aldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, bugün toplum içinde her alanda söz sahibi olmuşlardır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur. Bu özel günde aile birliğinin en önemli ögesi olan kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin daha fazla gösterildiği, güzel günler temenni ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."