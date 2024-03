Kadınlar Günü coşkusu Digiturk’te yaşanacak

Digiturk’ün film kanalları 8 mart günü boyunca tüm üyelere açık olacak. Ayrıca beIN CONNECT ve TOD’da yer alan “Başrolde Kadın” kategorisinde ise, kadın kahramanların öykülerini işleyen birbirinden özel filmler ay boyu yayında olacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tüm heyecanı, çok özel içeriklerle Digiturk’te yaşanacak. Spordan eğlenceye, filmlerden dizilere kadar Dünya Kadınlar Günü’ne özel programlar beIN SPORTS, beIN CONNECT ve TOD ekranlarında olacak.

Sporda kadınların önde gelen destekçisi konumunda yer alan Türkiye’nin spor ekranı beIN SPORTS, özel konu ve konuklarıyla fark yaratacak. Bunun yanısıra beIN CONNECT ve TOD’da 8 Mart Kadınlar Günü ruhuna uygun filmleri içeren özel bir kategori açılacak. İzleyiciler, yerli ve yabancı olmak üzere; kadın hikâyelerine odaklanan, kadınların ön planda olduğu, kısacası kadın temasını işleyen çok çeşitli yapımları beIN CONNECT ve TOD üzerinden 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel olarak ay boyunca erişebilecekleri bu özel seçkiden izleyebilecek.

İlham veren kadın sporcular ve hikâyeleri

beIN SABAH programında Burcu Kapu ve Bülent Timurlenk günün ilk haberleri, gazete manşetleri ve Dünya Kadınlar Günü’ne özel içerikleri izleyicilerle paylaşacak.

‘Gün Ortası’ programında saat 13.00’dan itibaren Zeynep Özdemir’in birbirinden önemli konukları olacak. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Kırağası, Milli sörfçü Çağla Kubat, WBC'de gümüş kemer sahibi ilk ve tek Türk Seren Ay Çetin, Manş Denizi yüzerek en hızlı geçen Türk kadını Bengüsu Avcı ve Türk tenisinin yeni yıldızı Zeynep Sönmez gibi Türkiye’de sporun önemli kadın temsilcileri gün boyu beIN SPORTS ekranlarında olacak. A Milli Takım Kaptanı Beşiktaşlı futbolcu Didem Karagenç ile yapılacak özel roportaj ise saat 12.00’de beIN SPORTS HABER’de yayınlanacak.

Ayrıca beIN SPORTS muhabiri Nur Bilge, Galatasaray- Çaykur Rize maçının öncesinde ve sonrasında yapacağı röportajlarla hem ‘Skor’, hem de ‘beIN Süper Lig’ programına canlı bağlantılarla son gelişmeleri aktaracak.

Günün sonunda ise Spor Gecesi programında Elif Gökalp, Serkan Akcan’la günün gelişmelerini 23.30’da yorumlayacak. Tüm bunlar ve 8 Mart’a özel olarak hazırlanan içeriklerle Türk sporunun kadın temsilcileri, yöneticileri ve yorumcuları, gün boyu beIN SPORTS ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

F1 ACADEMY de beIN SPORTS’ta

beIN MEDIA GROUP'un (beIN) kısa süre önce Türkiye (Digiturk) ve ayrıca MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yer alan 24 ülkeyi kapsayan Formula 1 anlaşmasını daha da genişletti. beIN MEDIA GROUP, genç sürücüleri en üst seviyelere ilerlemeleri için geliştiren ve hazırlayan tamamı kadınlardan oluşan F1 ACADEMY'nin yayın haklarını da aldı. Tüm yarışlar beIN'in amiral gemisi beIN SPORTS kanallarında ve OTT platformu TOD'da yayınlanacak. Sezon bu hafta sonu Suudi Arabistan Grand Prix’i ile başlıyor.

Kadınlara ilham veren filmler

beIN CONNECT ve TOD’da da tıpkı beIN SPORTS ekranlarında olduğu gibi “başrolde kadınlar” olacak. Kadınların ilham verici hikâyelerini konu edinen, güçlü kadınları odağına alan birbirinden özel filmler, özel bir kategoriyle Mart ayı boyunca izleyicilerle buluşacak.

beIN CONNECT ve TOD üyelerinin “Başrolde Kadın” kategorisinden erişebileceği filmlerden bazıları şöyle:

June Again (Bir Daha June)

Mrs. Harris Goes to Paris (Bayan Harris Paris’e Gidiyor)

Emily

Love, Sarah (Sevgiler, Sarah)

Miss Marx (Bayan Marx)

A Bit of Light (Bir Parça Işık)

Lola

Call Jane (Acil Durumda Jane’i Ara)

The Eternal Daughter (Sonsuz Sır)

Mafia Mamma (Mafya Anası)

Tüm bu çok özel filmler ve çok daha fazlası mart ayı boyunca beIN CONNECT & TOD’da yer alan “Başrolde Kadın” kategorisi’nde olacak. Bununla birlikte Digiturk’te yer alan tüm film kanalları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak gün boyunca tüm Digiturk üyelerine açık olacak.