Gölbaşı Belediyesi öz kaynaklarıyla üretti

Fen İşleri Müdürlüğü’nde üretilen binlerce kent mobilyası ilçenin dört bir yanına yerleştirilirken, bünyesine kattığı konkasör makinası sayesinde kendi asfaltını üretti. Belediyede kiralık araç kullanımına ise son verildi.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek yönetiminde 5 yılda tasarruf tedbirleri kapsamında öz kaynak kullanımına önem verdi. Belediyenin gelirlerini arttırmak için dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak adımlar atıldı.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde imalat, boya ve montaj aşamalarından oluşan banklar ve kent mobilyaları hazırlandı. Hazırlanan kent mobilyaları parklar, bahçeler, köy konaklarına ve camilere yerleştirildi. 5 Yılda toplam 2 bin 500 adet kent mobilyası üretilip montajı yapılırken, 2 bin 500 kent mobilyasının onarımı gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi kendi asfaltını üretti

Gölbaşı Belediyesi bünyesine kattığı konkasör makinası sayesinde kendi asfaltını üretti. Bu sayede daha hizmet vermeye başlayan ekipler 5 yılda cadde ve sokaklarda asfalt serimi ile yama çalışmaları için toplam 291 bin ton malzeme kullandı. Ayrıca 130 bin metre kaldırım döşemesi gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri bu süreçte vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdü.

Araç Filosu

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Gölbaşı Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla temizlik ve katı atık çöp toplama hizmetlerinin yanı sıra belediye hizmetlerinde kullanmak amacıyla 136 aracı bünyesine kattı.

Kiralık araç sisteminin tamamen kaldırılan Gölbaşı Belediyesi, sadece bu yıl 185 milyon TL kar elde etti. Alınan araçların borçları ise tamamen bitirildi.