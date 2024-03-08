Tepe Home Genel Müdürü trendleri açıkladı

2024’ün mobilya trendlerinden bahseden Levent Çapan, “Dekorasyon eğilimlerinin gün geçtikçe minimal çizgiler, sadelik ve fonksiyonellik ile özdeşleşen modern tasarım anlayışına doğru yönelmekte olduğunu görmekteyiz. Bu sezonda da işlevselliği ve estetiği bir arada sunan modüler ürünlerin oldukça popüler olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerinde bulundu.

Modüler ve Kişiselleştirilebilir Tasarımlar Ön Planda

Modüler ürünlerin öne çıktığını aktaran Levent Çapan, “Farklı yaşam alanlarına uyum sağlayabilen, modüler ve çok amaçlı mobilyaların önemi artıyor. Herkesin kişisel zevkini yaşam alanına yansıtmasına olanak tanıyan esnek tasarımlar, farklı büyüklükteki alanlarda konfor ve fonksiyonu birlikte sunuyor. İç içe geçen orta sehpa, c sehpa, puf tasarımları ise alan tasarrufu sağlaması adına tercih edilen tasarımlar olmayı sürdürüyor.” ifadelerinde bulundu.

Malzeme ve Doku Çeşitliliğinden Gelen Uyum

Ürünlerde malzeme ve doku çeşitliliğin bir arada kullanıldığına değinen Çapan, “Metal, cam, doğal taş gibi farklı malzemelerin kombinasyonuyla oluşturulan mobilyalar, özgün tasarımlarıyla modern ve şık bir görünüm sunuyor. Dikiş detayları ve dokulu kumaşlar, ürünlere zarif bir dokunuş katıyor. Renk paletinde ise doğallık ve sıcaklık algısını artıran toprak tonlarının öne çıktığını görmekteyiz. 2024 koleksiyonlarında sıkça kullanılan metal, modern dekorasyonun vazgeçilmez bir parçası oluyor. Pirinç ayrıntılar ise dekorasyonlara şıklık katan unsurlar olarak yerlerini alıyor.” açıklamalarını yaptı.

Fonksiyonellik ve Estetik Dengesi Önemli

Fonksiyonellik ve estetik dengesi ürünlerde önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Tepe Home Genel Müdürü, “Kalite ve konfor odaklı tasarımlar, minimalist çizgilerle birleşerek fonksiyonel mekanizmalarla destekleniyor. Akıllı depolama çözümleri, otomatik açılma ve kapanma mekanizmaları, kablosuz şarj üniteleri gibi teknolojik detaylar, mobilyaları daha işlevsel hale getiriyor. Yaşam alanlarının konforunu artıran bu öğeler müşteriler için de tercih nedeni oluyor." diye ekledi.

Yumuşak Formlu Mobilyalarla Huzurlu Alanlar

Yuvarlak formlara sahip ögelerin oldukça beğenilmeye başladığına dikkat çeken Çapan, “Yumuşak hatlar, amorf ve organik formlar kullanılarak yaşam alanlarına doğal ve sıcak bir hava katılması amaçlanıyor. 2024’te yükselen bir trend olan teddy ve dokulu kumaşlar kıvrımlı hatlarla buluşarak modern bir görünüm oluşturuyor. Doğal malzemeler ile doğal formaların bir arada kullanıldığı dekorasyonlar, konfor ile huzuru öne çıkardığı için tercih ediliyor. " dedi.