İlk karşılaşmalar 8 maçla tamamlandı

FENERBAHÇE TUR KAPISINI ARALADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. RSC Anderlecht Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro düdük çaldı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0’lık skorla kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 20’nci dakikada Batshuayi, 84'üncü dakikada Oosterwolde ve 90+4’üncü dakikada penaltıdan Tadic kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, rövanş maçı öncesi tur için avantajı kaptı. Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve 35’inci dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu’na bıraktı. Rade Krunic de 81’inci dakikada sarı kart gördü ve rövanş maçında kart cezası sebebiyle Fenerbahçe'de forma giyemeyecek isim oldu.

7 GOLLÜ MAÇIN KAZANANI FIORENTINA OLDU

Gecenin gollü geçen karşılaşmasında Maccabi Haifa ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Macaristan’da Bozsik Arena’da oynanan karşılaşmayı Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetti. Mücadeleyi Fiorentina 4-3'lük skorla kazandı. Fiorentina’ya galibiyeti getiren golleri 2’nci dakikada M'Bala Nzola, 58'inci dakikada Lucas Beltran, 73’üncü dakikada Rolando Mandragora ve 90+5’inci dakikada Antonin Barak kaydetti. Maccabi Haifa'nın gollerini ise 12'nci dakikada Abdoulaye Seck, 29'uncu dakikada Gadi Kinda ve 67’nci dakikada Anan Khalaili attı. Karşılaşmanın 80’inci dakikasında Maccabi Haifa forması giyen Show, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Molde - Club Brugge: 2-1

Sturm Graz - Lille: 0-3

Olympiacos - Maccabi Tel Aviv: 1-4

Ajax - Aston Villa: 0-0

Servette - Viktoria Plzen: 0-0

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe: 0-3

Dinamo Zagreb - Paok: 2-0

Maccabi Haifa - Fiorentina: 3-4