Cem Yılmaz 14 martta sahnede

Eğitimde fırsat eşitliği ve herkes için ulaşılabilir sağlık vizyonuyla maddi olanaksızlıklar içinde eğitimini tamamlamaya çalışan tıp fakültesi öğrencilerini yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı, yine çok özel bir bağış gecesine imza atmaya hazırlanıyor.
Daha fazla tıp fakültesi öğrencisinin hem maddi hem de sosyo-kültürel anlamda desteklenmesi amacıyla bu kez komedinin usta ismi Cem Yılmaz çok anlamlı bir gösteri için sahneye çıkacak. 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek gösteriden elde edilecek gelir daha fazla tıp öğrencisine burs imkanı sağlarken gecede aynı zamanda “sağlık çalışanlarına şiddete son” mesajı verilecek.
Cem Yılmaz’ın, seyircileri kahkahaya boğacağı bu özel gecenin biletleri ise sadece Biletix’te.
Biletler için;
https://www.biletix.com/performance/3U400/002/TURKIYE/tr
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.