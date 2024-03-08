Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet olduğunu ifade eden İsmail Kartal, “Bu akşam burada dirençli, organize bir rakibimiz vardı. Onlara karşı nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili planlar yaptık. En doğru planın bu akşam oynadığımız olduğuna karar verdik ve bu oyun üzerinde çalıştık. Sonuçta yapmış olduğumuz çalışmalarımızın karşılığını aldık. Oyuncularım taktik disipline bağlı kaldı. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyet, ülke puanı için de çok önemliydi. Taraftarlarımıza bu galibiyetin büyük moral olduğunu söyleyebilirim. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“İSMAİL BİZİM İÇİN VE TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OYUNCU”

İsmail Yüksek hakkında yorumlarda bulunan Kartal, “İsmail gerçekten çok güçlü, savaşçı bir oyuncumuz. Onunla sezon başından beri konuşuyoruz. Onu daha efektif nasıl kullanabiliriz, daha fazla nasıl geliştiririz diye sürekli konuşuyoruz. İsmail sezon başından bugüne kadar kendisinin de güçlü oyuncu olmasıyla ve çalışarak buralara hak ederek geldi. İsmail bizim için ve Türk futbolu için çok önemli oyuncu. Önü de açık, kendisini çok daha güzel günler bekliyor. Çok önemli bir sakatlığının olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

“OOSTERWOLDE ÇALIŞMASIYLA GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

Ferdi Kadıoğlu’nun bugünkü karşılaşmada ilk 11’de başlamaması hakkında yorumlarda bulunan tecrübeli teknik adam, “Bu akşamki tercihimi atletizmine güvenerek, yüksek performansta bize katkı sağlayacağına inandığım için Jayden'dan yana yaptım. Sezon başından bu yana sol bekte ve stoperde gelişimine ekip arkadaşlarıma büyük katkı sağladık. Oosterwolde, çalışmayı, oynamayı seven ve söylediklerimi dikkate alan bir oyuncu. Kendisi de çalışmasıyla gelişimine büyük katkı sağladı. Geleceği parlak, büyük oyuncular içine girebileceğini düşünüyorum. Birçok büyük Avrupa kulübü Oosterwolde'yi takip ediyor. Oosterwolde çalışmalarının karşılığını aldı” dedi.

“SAKATLIKLAR DÖNEMİNİ SANCILI GEÇİRDİK”

Takımın başarısı için çok çalıştığını ifade eden İsmail Kartal, “Ben sadece rekorlar, rakamlar değil takımımın başarısı için uğraşıyorum. Bu güzel sonuçlar, kırdığımız rekorlarda kalmak istemiyorum. Her geçen gün takımı, oyuncuları daha fazla ne kadar geliştirebilirim, Türk futboluna nasıl bir katkı verebilirim ve oyun gücümüzü daha iyiye nasıl getirebilirim benim düşüncem bu. Zaman zaman düşüşler oldu. Sakatlıklar dönemini sancılı geçirdik. Sakatların dönmesiyle sezon başına dönmeye başladık. Bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz” yorumlarında bulundu.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin organizasyonda en favori takımlar arasında olduğunu da ifade ederek sözlerini noktaladı.