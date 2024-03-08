"Fenerbahçe kaliteli bir oyun sergiledi"

Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada Fenerbahçe’nin iyi oynadığını söyleyen Alexander Blessin, “Maça iyi başladık, ilk 20 dakika birçok korner kullandık ve şanslar yakaladık. Aslında iyi başladık ama sonra Fenerbahçe golü buldu. Bir sonraki aşamada biz biraz heyecanlandık ve hızlı oynamak zorunda kaldık. O süreçte hatalar yaptık. Topu kontrol etme hakimiyetimiz azaldı, Fenerbahçe ise bu devrede iyi oynadı. Ardından hakimiyetimiz düzeldi ve bu süreçte orta sahada iyi oynadık. Sonra 2. gol atıldı ve ardından penaltı geldi. Bu süreçte iş işten geçmişti. Fenerbahçe doğruyu söylemek gerekirse bugün iyi oyun sergiledi. Bunu kabullenmeliyiz ve önümüzdeki maçlara bakmalıyız” şeklinde konuştu.

“MUCİZEYE İHTİYACIMIZ VARMIŞ GİBİ KONUŞUYORSUNUZ”

Maçta 3 gol yemelerinin çok fazla olduğunu söyleyen Alman teknik adam, “Top kaybımız ilk devrede çok fazla oldu ve top kaybımız git gide artış gösterdi. Bazen aklımızı kullanmadan oynadık. Fenerbahçe ise kaliteli bir oyun sergiledi. 3 gol yedik bu çok fazla. Bu bir deneyim ve bundan dersler çıkarmalıyız. Soruyu yöneltirken rövanş için sanki bir mucizeye ihtiyacımız varmış gibi konuşuyorsunuz. Şu anda sonuç neyse o. Eğer günün sonucu 0-1 olsa farklı düşünürdüm ama şu an durum ortada ve bu biz bu durumu kabullenerek önümüzdeki maçlara bakmalıyız” diyerek sözlerini noktaladı.